Samstag, 15. Juni 2019

Ein einmaliges Konzert zum 100. Geburtstag der Volkshochschulen

Songs wie „Westerland“ von den Ärzten kamen beim singenden Publikum gut an. Foto: beb

Boffzen. In nie dagewesener Konstellation versammelten sich am Freitagabend in der Eventhalle in Boffzen über 200 singfreudige Frauen und Männer, wobei der Anteil an weiblichen Gästen doch eindeutig überwog, zum Rudelsingen mit dem „Team Hillmann“ aus Göttingen. Das offene Konzert, bei dem das Publikum selbst die Stimme erklingen ließ, wurde anlässlich des 100. Geburtstages der Volkshochschulen von der Kreisvolkshochschule Holzminden und der Volkshochschule Höxter-Marienmünster organisiert. (beb)

