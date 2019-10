Sonntag, 06. Oktober 2019

Ein Einsatz der anderen Art: Ziegenbock beschäftigt die Alfelder Polizei

Symbolfoto TAH

Alfeld. Am Sonnabend gegen 9 Uhr wurde von einem Anwohner der Straße Am Schuhberg im Alfelder Ortsteil Eimsen mitgeteilt, dass sich ein Ziegenbock in seinem Garten aufhalte. Das Tier war für die Polizei kein Unbekannter, da es bereits seit Mittwoch diverse Hinweise auf das Tier und anschließende Einfangversuche gab. Trotz Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren gelang es dem Tier immer, sich der "Festnahme" zu entziehen. So auch am Sonnabendvormittag. Der Ziegenbock flüchtete vermutlich über den "Eiberg" in Richtung Stadtzentrum. Gegen 10.20 Uhr erhielt die Polizei einen weiteren Anruf eines Bewohners in Alfeld. Dort wurde der Ziegenbock in einem Nachbargarten gesichtet. Das Tier wurde umstellt und konnte mit Hilfe von sechs Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alfeld unter Zuhilfenahme eines Netzes eingefangen werden. Die Feuerwehr brachte den Bock mit einem Transportfahrzeug zur Tierfundstelle nach Wettensen. Hier konnte sich das Tier von dem Schreck erholen. Der Halter des Ziegenbocks konnte im Anschluss ausfindig gemacht und informiert werden. Er holte das Tier unbeschadet aus Wettensen ab.