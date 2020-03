Donnerstag, 05. März 2020

Ein „Elektro-Bus“ für Holzmindens Südstadt-Krippen-Kinder

Folkert Groeneveld, Cornelia Jakob, Matthias Moersener, Frank Meyer und sechs Kinder aus der Frosch- und Seepferdchen-Gruppe der Krippe als Testfahrer freuen sich über das neue Mobil. Foto: bs

Holzminden. Kurz vor Weihnachten klingelt Frank Meyer an der Kindergartentür. Der Marktbereichsleiter der VR-Bank in Südniedersachsen darf den Weihnachtsmann spielen für die Krippen-Kinder des Kindergartens Südstadt in Holzminden. Ob der Kindergarten, fragt er Kindergartenleiterin Cornelia Jakob, Interesse habe an einem sechssitzigen Kindergarten-Bus? Natürlich mit Elektroantrieb. Cornelia Jakob ist erst überrascht, dann begeistert. Dem „Ja“ aus der Limkerecke folgen die Formalien (eine solche Schenkung an die Stadt muss genehmigt werden) – und am Mittwoch endlich die Übergabe des Gefährts. Sechs Krippen-Kinder im Alter von ein bis drei Jahren haben Platz auf den mit Gurtsystemen und Kopfstützen gesicherten Sitzen. Zwölf Kilometer kann es zurücklegen, bis es wieder an die Steckdose muss. Und für die Ausflüge im Sommer hat das Bus-Cabrio für Kleine auch ein Sonnendach. „VR-Mobil“, wie es jetzt heißt. (bs)

