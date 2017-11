Mittwoch, 29. November 2017

Ein Erlebnispfad soll zum Turm-im-Turm führen

Der Förderverein Homburg stellt das touristisches Entwicklungskonzept vor.

Stadtoldendorf. Jetzt hat es der Förderverein Homburg schwarz auf weiß: Ein touristische Aufwertung der Homburg-Ruine ist möglich, wenn auch mit einigem Aufwand verbunden. Zu dieser Erkenntnis kommt das Gutachten, das der Förderverein gemeinsam mit den Gemeinden Stadtoldendorf, Eschershausen und Lenne in Auftrag gegeben hat. In dem 24-seitigen Touristischen Entwicklungskonzept der "Project M GmbH" werden auch die nächsten konkreten Schritte genannt. Und die will Stadtoldendorfs Bürgermeister Helmut Affelt so bald wie möglich in Angriff nehmen. „Wir sind jetzt einen deutlichen Schritt weiter, wir haben unsere Arbeitsaufträge abgearbeitet“, jubiliert Affelt, zugleich Fördervereins-Vorsitzender, bei der Präsentation des Gutachtens. Diese Studie war eine Forderung der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK), die Eigentümerin der Burgruine ist.

Schon bei der Experten-Tagung Ende August in Stadtoldendorf hatte Stiftungsdirektor Tobias Henkel zugesichert, den zurzeit gesperrten Turm mit einer neuen „Turm-in-Turm“-Variante wieder begehbar zu machen (der TAH berichtete), gleichzeitig aber den beteiligten Städten und dem Förderverein ins Aufgabenheft geschrieben, sich um die touristische Nutzung zu kümmern.

Mit dem nun vorliegenden Entwicklungskonzept können die nächsten konkreten Schritte folgen. Grundsätzlich soll 2018 geplant, 2019 gebaut werden.

