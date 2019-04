Dienstag, 16. April 2019

Ein flotter Käfer aus Scharfoldendorf

Schon Mitte April hat dieser Maikäfer sich ans Sonnenlicht gewagt. Foto: Nowakowski

Scharfoldendorf. Alle Jahre wieder wird auch vom TAH der erste Maikäfer begrüßt. Das erste Exemplar, das TAH-Leser fotografiert und an die Redaktion geschickt haben, wird natürlich gern veröffentlicht. Diesmal ist ein flotter Käfer aus Scharfoldendorf am schnellsten gewesen. Gesendet hat ihn Alexander Nowakowski am Montagabend. Er schreibt dazu: „Schicke ihnen vielleicht den ersten Maikäfer, haben wir bei uns in Scharfoldendorf im Garten gefunden.“ Mit dem ersten Exemplar soll es dann aber auch gut sein, nicht jeder Summsemann kann in der Zeitung einen Platz finden.