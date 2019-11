Mittwoch, 27. November 2019

Ein ganz besonderer Pokal für die Kinderintensivstation Höxter

Freuen sich über die besondere Auszeichnung (von links): Monika Grimm, Nadine Neumann (beide Kinderkrankenschwester), Oberärztin Evgenya Branimirova Kostova-Ilieva, Tim Gobrecht mit Mia und Simone Gobrecht mit Ben. Foto: KHWE

Höxter. Es war mitten in der Nacht, als bei Simone Gobrecht plötzlich Blutungen einsetzten. Dass ihr Sohn Ben noch in dieser Nacht auf die Welt kommen wird, hätte die 32-Jährige aus Beverungen zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten. Sie war erst in der 32. Schwangerschaftswoche. Um sich für das Engagement der Krankenschwestern und Ärzte der Kinderintensivstation am St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter zu bedanken, hat sie sich jetzt gemeinsam mit ihrem Mann Tim Gobrecht etwas Besonderes einfallen lassen.

Die ersten 3,5 Wochen seines Lebens verbrachte der kleine Patient auf der Kinderintensivstation. „Die ersten Tage waren sehr kritisch und wir machten uns große Sorgen“, sagt Tim Gobrecht (35) und lobt die „ausgezeichnete Arbeit“ der Ärzte und Kinderkrankenschwestern. Als Anerkennung seiner Leistung überreichte das Ehepaar dem Team neben einem großen Geschenkekorb einen extra angefertigten Pokal aus Glas.

