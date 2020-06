Mittwoch, 10. Juni 2020

Ein Hauch Hotel im Krankenhaus Holzminden

Geschmackvoll eingerichtet wie ein Hotelzimmer: Ein Patientenzimmer auf der Wahlleistungsstation A3. Foto: bs

Holzminden. Kühlschrank, Safe, ein großer Flatsreen-fernseher an der Wand und ein gemütlicher Sessel am Fenster – wären da nicht das Krankenbett und der Patientenschrank mitten im Raum, wären da nicht die notwendigen Versorgungsanschlüsse, könnte man glauben, im Hotelzimmer eines Vier-Sterne-Hotels zu stehen. Der Raum, zu dem ein großzügiges Badezimmer gehört, liegt allerdings auf der Station A3 im Holzmindener Krankenhaus. Die A3 ist eine Etage des frisch sanierten Bettentrakt A des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden und ist gerade in Betrieb genommen worden.

Ganz ohne Feierstunde, ohne Banddurchschneiden und ohne Tag der offenen Tür kehrt der Alltag in den A-Trakt ein. Dabei hätte sich das Team des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus durchaus gewünscht, die Wahlleistungsstation A3 einmal besonders zu präsentieren. Acht Einzelzimmer stehen hier zur Verfügung. Dazu eine Lounge. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 11.06.2020.