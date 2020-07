Mittwoch, 29. Juli 2020

Ein Käfer als Foto-Modell

Der Hirschhornkäfer im Größenvergleich zum Autoschlüssel. Foto: Luka Pommer

Holzminden. Die TAH-Redaktion freut sich immer, wenn Leser aufmerksam durch den Kreis Holzminden streifen, Handy oder Kamera zücken und die Ergebnisse mit ein paar erklärenden Zeilen dann an die Redaktion senden. Diesmal ist es Janine Pommer, die per Mail (redaktion@tah.de) zwei Fotos an die Redaktion gesandt hat. „Hallo liebes TAH-Team“, schreibt sie dazu, „diesen großen Hirschhornkäfer hat Luka Pommer, sechs Jahre, auf der Steinbreite in Holzminden entdeckt“. Weil sich der Käfer als Foto-Modell richtig in Pose geworfen hat, möchte die Redaktion die TAH-Leser sehr gern an dem Ergebnis teilhaben lassen. (bs)