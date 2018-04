Freitag, 06. April 2018

Ein Kaffee für mehr Menschlichkeit

Melanie Süßmilch und Sylvana Westbomke initiieren die Hilfsaktion mit „Spendiert“-Gläsern

Boffzen. Beim Italien-Urlaub hat Melanie Süßmilch den „Caffé sospeso“ kennengelernt. „Ich fand das eine tolle Sache, und deshalb wollte ich, dass das auch hier gemacht wird.“ Die Idee ist ganz einfach: jemand, der es sich leisten kann, lädt jemanden, der aktuell nicht dazu in der Lage ist, zu einem Kaffee, zu Kuchen oder Brot und Brötchen ein. Melanie Süßmilch, Vorsitzende des Jugend- und Sozialausschusses der Gemeinde Boffzen, wollte diese Idee in ihrem Heimatort Boffzen umsetzen. Sie erzählte davon ihrer Freundin Sylvana Westbomke, die gleich mitmachte. „Eine tolle Idee, das machen wir.“ Als sofort steht in allen 18 Filialen der Landbäckerei Westbomke, die von Boffzen aus in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen vertreten ist, ein „Spendiert“-Glas. Wenn man dort einkauft, sagt man dem Mitarbeiter an der Kasse, dass er zusätzlich etwas einkaufen will, nämlich einen Bon für einen anderen Gast. Dieser Bon wird dann ist das „Spendiert“-Glas gesteckt. Wer will, kann sich daraus einen Bon nehmen und ihn einlösen, etwa für eine Tasse Kaffee, Brötchen, Brot oder Kuchen – je nachdem was benötigt wird. (fhm)

