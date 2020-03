Montag, 23. März 2020

Ein klingendes Zeichen des Danks und der Hoffnung

In Derental fand diese schöne Aktion ganz besonderen Widerhall. Foto: tah

Derental. Da war so mancher in seinem Ort überrascht, als er am Sonntagabend um Punkt 18 Uhr plötzlich Beethovens „Ode an die Freude“ zu hören bekam. In Derental und in Grünenplan erklangen plötzlich die bekannten Töne von „Freude schöner Götterfunken“. In Derental hatte der Spielmannszug des MTV Derental eine Idee des Volksmusikerbundes NRW aufgenommen. Die hatten dazu aufgerufen, mit einem musikalischen Flashmob ein Zeichen der Hoffnung und des Dankes zu setzen. Gemeinsam sollte die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“ gespielt werden. Natürlich nicht zusammen auf einem Platz, sondern – wie es jetzt geboten ist – mit Abstand und jeder von zuhause aus. (fhm)

