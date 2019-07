Samstag, 06. Juli 2019

Ein klitschnasser Marktsommer-Auftakt endet frühzeitig

Mini-Sintflut auf der Bühne: Mit zig Handtüchern versuchen die Organisatoren und Bandmitglieder das Wasser aufzuhalten. Foto: ap

Holzminden. „In unserem Vertrag steht, dass wir nur bei Sonnenschein spielen dürfen“, witzelt „Tone Fish“-Sänger Stefan bevor der erste Holzmindener Marktsommer in diesem Jahr startet. Wie aus Eimern regnet es beim Auftakt der Konzertreihe am Sonnabend um 19.30 Uhr. Trotzdem startet die Folk-Band aus Hameln mit einem großen Augenzwinkern und ganz viel Stimmungsmache hochmotiviert. Das Publikum strotzt den Tropfen, sitzt unter Schirmen und lauscht den Klängen. Doch währenddessen gießt es weiter vom Himmel herab; das Wasser bahnt sich seinen Weg auf dem Boden der kleinen Bühne und fließt in Richtung der Elektronik – und zack: Plötzlich ist der Strom weg. Die Pause wird vorgezogen und der „Norder Männergesangsverein" singt von „Sonnenschein“ und „Seemannsmännern“. Parallel wird versucht, die Mini-Sintflut auf der Bühne zu stoppen – leider vergeblich: „Tone Fish" singen noch zwei Lieder, dann fällt der erste Marktsommer in diesem Jahr ins Wasser. Dass ein Marktsommer abgebrochen werden musste, sei in den letzten zehn Jahren erst einmal vorgekommen, so Stadtmanagerin Kathrin Konradt. (ap)

