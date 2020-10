Dienstag, 27. Oktober 2020

Ein Landkreis beugt vor: Corona-Kontrollen verschärft

Nur noch fünf akute Fälle gibt es zurzeit im Kreis Holzminden.

Kreis Holzminden. Das „gallische Dorf“ im ansonsten corona-roten Deutschland macht inzwischen bundesweit Schlagzeilen. Und auch am Dienstag wieder kann das Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden positive Nachrichten veröffentlichen: Wieder konnte eine mit dem Corona-Virus infizierte Person aus der Quarantäne entlassen werden. Im Moment gibt es im Kreis Holzminden fünf akute Fälle. Eine weitere positive Zahl: Nur noch 41 Kreis-Holzmindener befinden sich in vorsorglicher Quarantäne. Sechs konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Der Krisenstab des Landkreises, der inzwischen wieder wöchentlich tagt, könnte sich also zurücklehnen. Tut er aber nicht. Er zieht die Zügel an: Am vergangenen Wochenende wurden im ganzen Kreisgebiet gastronomische Betriebe, Kneipen und Bars überprüft. Ein Lokal musste geschlossen werden. 15 Gäste und drei Gaststättenbetreiber erwarten jetzt Bußgeldbescheide. (bs)

