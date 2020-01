Dienstag, 07. Januar 2020

Ein Leben zwischen Abi und Fußball

Luisa Oerke aus Golmbach pendelt zwischen Gütersloh, Holzminden, Golmbach und Dassel hin und her.

Holzminden. Viele Fußballerinnen träumen in jungen Jahren von der großen Sportkarriere. So ging es auch Luisa Oerke vor knapp zwölf Monaten. „Da hätte ich noch gesagt, dass mir alles andere egal ist und ich Fußball-Profi werden möchte. Aber jetzt ist mir die Schule viel wichtiger“, sagt die 16-Jährige im Gespräch mit dem TAH beim Huxori-Cup in Höxter. Schnell wird klar: Die Gymnasiastin betreibt einen Mega-Aufwand. Leben in Golmbach, Schule in Dassel und Fußball in Gütersloh sowie Holzminden – wie bringt man das nur alles unter einen Hut? „Das ist mit dem Abi alles schon sehr stressig. Ich habe mit dem FSV Gütersloh aber eine gute Lösung gefunden“, sagt Oerke. Und die sieht so aus: Zweimal pro Woche Training bei den B-Junioren des SV Holzminden, freitags geht’s immer nach Gütersloh, wo sie in der B-Juniorinnen-Bundesliga spielt.

