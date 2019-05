Freitag, 03. Mai 2019

Ein Livemusik-Erlebnis: „Wille and The Bandits“ bei ClubMusik

Wille & The Bandits gelten als einer der besten Live-acts Englands. Foto: Wille & The Bandits

Holzminden/Albaxen. Nach einem Doppelkonzert im April, das vom Publikum sehr unterschiedlich bewertet wurde, kommt am Donnerstag, 9. Mai, zum letzten Clubmusik-Konzert vor der Sommerpause das gefeierte britische Rock- und Bluestrio „Wille and the Bandits“ in die Tonenburg. Die Band gilt als eine der besten Live-Bands Englands und präsentiert eine ebenso eingängige wie ungewöhnliche musikalische Version des Rock’n Roll mit einer dominierenden Slide-Gitarre und unterschiedlichen Einflüssen – sogar Weltmusik, Dance und Hip Hop sind erkennbar.

Das Trio aus dem englischen Plymouth versteht es, US-amerikanische Roots als auch klassischen englischen Rock miteinander zu verquicken. Blues, Rock, Psychede lic, Folk und die rhythmische Offenheit von Jam-Bands werden vom gebürtigen Australier Wille Edward zur eigenen Sache gemacht.

Freunde engagierter und hochkarätiger Livemusik dürfen sich auf einen leidenschaftlichen Konzertabend in der Tonenburg freuen. Beginn ist um 20 Uhr. Karten für die ClubMusik-Konzerte gibt es über den Ticketshop ticketino.com. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Mai