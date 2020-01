Mittwoch, 08. Januar 2020

Ein Mann mit Charakter

Heidi Mahler (links) spielt die Hauptrolle in dem Theaterstück. Foto: Oliver Fantitsch

Beverungen. Es darf gelacht werden zu Beginn des Jahres: Am Dienstag, 21. Januar, steht das Lustspiel „Ein Mann mit Charakter“ von Wilfried Wroost auf dem Abo-Spielplan der Kulturgemeinschaft. Ohnsorg-Star Heidi Mahler und sieben weitere Darsteller aus dem beliebten Ensemble des Ohnsorg-Theaters machen Station in Beverungen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle. Ein Mann mit Charakter – das ist Bäckermeister Heinrich Hinzpeter. Deshalb hat er, als sein ehrloser Bruder nach Amerika ausgebüxt ist, dessen schwangere Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings vor sieben Jahren geschieden. Nun kündigt der Bruder aus Brooklyn seinen Besuch an. Er möchte seine Ehemalige wiedersehen. Heinrich Hinzpeter stürzt sein Kommen in große Verlegenheit. Denn dann wird Tochter Gisela erfahren, wer ihr richtiger Vater ist. Eine Schmach für einen Mann von Charakter.

