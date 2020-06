Samstag, 20. Juni 2020

Ein medizinischer Leuchtturm für Holzminden

Dr. Christian Schröter kehrt zurück und übernimmt die Ärztliche Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums Forster Weg Holzminden. Darüber freuen sich Dr. Hagemann und Geschäftsführer Bernd Henkemeier. Foto: bs

Holzminden. Er ist Facharzt und Wissenschaftler, Mannschaftsbetreuer im Spitzensport und Ehrenritter der Johanniter, begeisterter Reiter und vor allen Dingen ein „echter“ Holzmindener. Und als solcher kommt er zurück an die Weser: Dr. Christian Schröter übernimmt am 1. August 2020 die Ärztliche Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums Forster Weg Holzminden. Gemeinsam mit Dr. Thomas Hagemann, ebenfalls Ärztlicher Leiter und Herrn Schäfer will er die ambulante chirurgische und orthopädische Versorgung in Holzminden in der Region weiter ausbauen.

Es kommt selten vor, dass man hinter den Mund-Nasen-Schutz-Masken, die ja jetzt Pflicht sind, die Augen so richtig leuchten sieht. Im Gespräch mit Dr. Christian Schröter, Dr. Thomas Hagemann und Bernd Henkemeier, dem Geschäftsführer des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden ist aber genau das der Fall. Von einem „Leuchtturm für die ambulante operative chirurgische Versorgung“ spricht Bernd Henkemeier. „Ich habe mir immer einen Kompagnon gewünscht, mit dem ich das MVZ weiterentwickeln kann“, freut sich Dr. Hagemann „ausgesprochen darüber, dass wir Dr. Schröter gewinnen konnten“. Und der Holzmindener selbst sagt: „Mit einem weinenden Auge aber mit einem strahlenden Gesicht“ werde er seine Tätigkeit am Klinikum in Wolfsburg beenden. Dort ist er als Oberarzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie tätig. Dort fühlte er sich als Sportmediziner zu Hause. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 20.06.2020.