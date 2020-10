Freitag, 23. Oktober 2020

Ein Mehrgenerationenspielplatz für Boffzen

Solche Geräte sollen demnächst in Boffzen aufgestellt werden. Foto: Gemeinde Boffzen

Boffzen. Bekommt Boffzen einen Mehrgenerationenspielplatz? Mit dieser Frage befasst sich am Dienstag, 27. Oktober, der Ausschuss für Finanzen und Zukunft der Gemeinde Boffzen. Die Idee zu diesem Projekt stammt von der UWG/Malt-Gruppe im Gemeinderat. Gruppensprecher Manfred Bues hat den Antrag gestellt, dass Boffzen am Place de Villers-sur-Mer auf dem jetzigen Spielplatz Mühlengrube einen Mehrgenerationenspielplatz zu bauen. Die Verwaltung hat den Antrag aufgenommen und für die Sitzung des Finanzausschusses eine Vorlage erarbeitet. Zudem wurden schon vorbereitende Gespräche geführt und erste Planungen angefertigt. Der Platz, der zentral in der Gemeinde liegt, kommt für dieses Vorhaben infrage. Er befindet sich unmittelbar neben der Kita und der Grundschule und wird somit häufig von Schul-und Kindergartenkindern, sowie deren Eltern, Großeltern und weiteren Erwachsenen und Jugendlichen besucht, so die Verwaltung. (fhm)

