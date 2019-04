Freitag, 12. April 2019

Ein Mix aus Moderne und Magie

Das „Dorio's Team“ mit den „Charles Knie Dancers“, die mit ihren Tanzeinlagen durch die Show führen. Foto: ap

Holzminden. „Im letzten Jahr war die Show wirklich sensationell in Holzminden“, sagt Sascha Melnjak, Geschäftsführer vom Zirkus Charles Knie. „Holzminden ist sehr zirkusaffin und ein sehr gutes Publikum.“ Deswegen sei der Zirkus nun auch – ungewöhnlicher Weise – im zweiten Jahr in Folge ein Wochenende lang, vom 13. bis 14. April, in Holzminden auf dem Festplatz Steinbreite zu Gast. Der Zirkusbesuch lohnt sich auch ein zweites Mal: Wiederholungstäter können sich nämlich auf eine komplett neue und abwechslungsreiche Show freuen. Insgesamt vier Shows wird es geben, dann geht es für Sascha Melnjak und sein großes Team weiter. „Wir hatten einen sehr guten Tournee-Auftakt“, berichtet der Zirkusdirektor. Holzminden ist jetzt die fünfte Station seit Tourbeginn im März. (ap)

