Sonntag, 20. September 2020

Ein neuer Coronavirus-Fall im Kreis Höxter

Derzeit gibt es 16 aktuelle Infektionsfälle. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Aktuell gibt es 16 Coronavirus-Infektionen im Kreis Höxter. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Sonntagmorgen, 20. September, um 9 Uhr mit. Nachdem am Sonnabend 15 aktuelle Fälle registriert wurden, ist am Sonntag ein neuer Fall hinzugekommen. Damit gibt es im Kreis Höxter seit Beginn der Corona-Pandemie 431 bestätigte Fälle. 397 gelten als genesen. 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)