Donnerstag, 08. August 2019

Ein neuer Lebensabschnitt hat angefangen

Das sind die sieben neuen Azubis bei O-I in Holzminden.

Holzminden. Die O-I Glashütte Holzminden freut sich, sieben neue Kollegen begrüßen zu dürfen. Am 1. August haben Basil Alhamid, Dennis Geipel, Dustin Kohlmeyer, David Kraus, Leon Maske, Anthony Raasch und Marcel Schürmann bei uns als Auszubildende Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker und Verfahrensmechaniker Glastechnik angefangen. „Wir wünschen eine spannende Ausbildungszeit in absolut zukunftsfähigen Berufen und freuen uns, Ihnen ein Arbeitsumfeld und eine Lernatmosphäre bieten zu können, die durch Fachexpertise, Teamarbeit und Kollegialität geprägt sind.“ so Werkleiter, Dr. Cyril Thybaut.