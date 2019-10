Dienstag, 15. Oktober 2019

Ein neuer Wetterhahn für das Gemeindehaus in Negenborn

Negenborns Bürgermeister, Marcel Ahrens, gibt dem alten Wetterhahn unter dem Dach des Gemeindehauses ein neues Zuhause. Foto: beb

Negenborn. Er kann zwar nicht krähen, scharrt nicht mit den Füßen und gibt auch keine Wetterprognose, gehört aber zum Negenborner Gemeindehaus wie der Kornspeicher an das Holzmindener Weserufer: der goldglänzende Wetterhahn auf dem Glockenturm des ehemaligen Schulgebäudes in der Schulstraße in Negenborn. Monatelang hat ihn niemand gesehen, besorgt wandten sich deshalb schon einige Dorfbewohner an ihren Bürgermeister, Marcel Ahrens. Nun aber ist er zurückgekehrt aus seinem Erholungsurlaub, hat sein glänzendes Gefieder frisch herausgeputzt und seinen angestammten Platz auf dem Dach des Gemeindehauses klammheimlich wieder bezogen. Ganz selbstständig ist der eiserne Vogel dann natürlich doch nicht aus seinem Schönheitsschlaf erwacht. Bürgermeister Ahrens und ein paar ehrenamtliche Helfer haben den Wetterhahn Mitte August auf dem Glockenturm angebracht. Genau genommen ist der Hahn auch nicht aus dem Urlaub zurück, sondern eher wie der Phönix aus der Asche wiedergeboren... (beb)

