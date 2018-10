Sonntag, 28. Oktober 2018

Ein nicht ganz normales Kunstkreis-Jahr

Jochen Borsdorff (links) sprach mit Besuchern des Herbstsalons über sein Werk. Foto: fhm

Bevern. „Es ist ein ganz normales Kunstkreisjahr, das mit dem Herbstsalon seinen Abschluss findet“, begrüßte Vorsitzender Thomas Tigges Mitglieder und Gäste des Kunstkreises zur Jahresausstellung im Weserrenaissance-Schloss Bevern. Als „Herbstsalon“ firmiert diese Ausstellung, die in diesem Jahr wieder einen auswärtigen Partner zu Gast hatte. Nachdem die Künstlervereinigung Troisdorf, der BBK Sieg und Künstler aus ganz Deutschland auf Einladung in den Landkreis kamen, sind es diesmal Künstler des Art-Projekts Bruchhauen-Vilsen, die in Bevern ausstellen. Am Ende der Ausstellungseröffnung stellte sich heraus, dass es doch nicht ein ganz normales Kunstkreis-Jahr war. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29.10.2018.