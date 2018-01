Montag, 15. Januar 2018

Ein offenes Haus für Jedermann

Freuen sich über ein gelungenes Jubiläum: Arno Roschewitz, Hermann Grupe, Ernst Warnecke, Gerhard Satzke, Nadine Remy, Gabriele Uerckwitz und Andrea Nolting- Brennemann.

Eschershausen. Was im Jahr 2007 von einer Handvoll engagierter Eschershäuser Bürger auf den Weg gebracht wurde, hat sich endgültig zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Der Verein Mehrgenerationenhaus kann in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Und das durchaus mit Stolz. Das MGH hat sich mittlerweile zu einem prestigeträchtigen Aushängeschild der Raabestadt entwickelt, und die Arbeit seiner Mitarbeiter gilt im weitem Umkreis als beispielhaft. An diesem Wochenende wurde das Jubiläum mit einem großen Familienfest gefeiert.

Doch dieser Feiertag war nicht nur etwas für Familien. Im MHG Eschershausen ist vom Single bis zum Neubürger jedermann ein gern gesehener Gast. Und gerade diese Mischung macht den Charme dieser Einrichtung aus und hat viel zu deren Erfolg beigetragen.

