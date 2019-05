Sonntag, 05. Mai 2019

Ein Ort der Begegnung, Kommunikation und Kreativität

Die Mitarbeiter der HAWK und Mitglieder des „Teams“ bei der Eröffnung der Ausstellung. Foto: jbo

Holzminden. Leerstände in Frei-Räume zu verwandeln und mit Künsten und Träumen der Verödung ganzer Stadtteile entgegen zu wirken, ist das ehrgeizige Ziel des Projektes „Trans Z“ in vielen größeren und kleinen Städten. Jetzt haben Mitarbeiter der HAWK und engagierte Bürger in der Oberen Straße, inmitten der Holzmindener Fußgängerzone, einen ersten Anfang dazu gestartet. In den Räumen eines ehemaligen Reformhauses entstand „Kunst(T)Raum“, ein Ort der Begegnung, der Kommunikation und Kreativität. Mit einer Ausstellung von Bildern von Peter Budde, einem Initiator des Holzmindener Kulturfestivals 1988, wurden die neuen Räumlichkeiten jetzt eröffnet. (jbo)

