Dienstag, 22. Oktober 2019

Ein Projekt des ganzen Ortes

Das Kindermusical „David & Goliat“ wurde in Kirchbrak aufgeführt. Foto: bor

Kirchbrak. „Wer braucht noch Ohren?“, fragte Antje Widdra laut und ziellos in den Kirchenraum der St. Michaelis-Kirche in Kirchbrak. Schnell hatte die 37-jährige Musiklehrerin rund zwei Dutzend selbst genähte „Ohren“ verteilt und etliche Kinder waren mit einfachen Mitteln als Schafe zu erkennen. Es war die erste Probe mit Kostümen zum Kindermusical „David & Goliat. Bevor es allerdings soweit war, hatten die rund 40 Kinder und Jugendlichen (ausschließlich aus der Gemeinde Kirchbrak) seit den Sommerferien Tänze, Texte, Lieder und Abläufe eingeübt. Eine Woche vor der Uraufführung probten die jungen Musicaldarsteller jeden Tag sechs Stunden lang und hatten an den Requisiten gebastelt. (bor)

