Montag, 24. Februar 2020

Ein Regenbogen zieht durch Lauenförde

Mit Regenbogenfarben strotzen die Jecken dem grauen Wetter. Foto: ap

Lauenförde. Kunterbunte Papageien, knallige Riesen-Bonbons und farbenfrohe Blumen ziehen am Rosenmontag durch Lauenförde und Beverungen. Als wahre Farbpalette glänzt der Karnevalsumzug aus leuchtenden Narren dem Wind und Regen. Mit etwas Verzögerung startet der große Umzug um 14.15 Uhr mit dem Motto „Karneval ist farbenfroh, seit 44 Jahren ist das so“ – passend zum 44. Geburtstag des CarnevalsVereinWeserBrücke. Ein Farbenmix aus Regenbögen, Schmetterlingen und Obstkörben zieht am Rosenmontag von Niedersachsen hinüber über die Weserbrücke nach Nordrhein-Westfalen. Konfetti und Kamelle fliegt in allen Farben durch die Luft. Von hier und da ertönt immer wieder ein begeistertes „Weserbrücke Helau“. Besser kann dem grauen Sturmwetter, das in den letzten Wochen in Deutschland herrscht, gar nicht getrotzt werden. (ap)

