Mittwoch, 10. Juli 2019

Ein Schulleiter mit Augenmaß und Herz verlässt die PGS

Schulleiter Gerhard Wittkugel wurde feierlich in den Ruhestand entlassen. Foto: TAH

Dassel. Gerhard Wittkugel, seit zwölf Jahren Schulleiter an der Paul-Gerhardt-Schule, wurde in den Ruhestand entlassen. „ Sie werden uns fehlen!“, so war es von Schülern, Eltern, allen Mitarbeitern sowie Vertretern des Schulwerks und der evangelischen Landeskirche in Hannover zu hören.

