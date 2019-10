Freitag, 18. Oktober 2019

Ein Truck mit Kochherd und Theaterbühne

Die Zirkus-Kids zeigten, dass der Truck eine tolle Bühne hat. Foto: fhm

Boffzen. Es geht darum die Möglichkeiten, Reichweiten und Erfolgsaussichten von Begegnungen zu erhöhen, Begegnungen von Menschen, die als Migranten nach Deutschland kamen mit den Menschen, die hier leben. Das ist der Grundgedanke, den Kirsten Gerberding von Courage! Die Gerberding-Stiftung hatte, als 2015 und danach über eine Million Menschen kamen. „Der zentrale Faktor, dass Migration ein Erfolg wird, ist Integration.“ Kirsten Gerberding wollte genau das umsetzen, und überlegte, wie man die Menschen zusammenbringen kann. „Zusammen Kochen und Essen ist immer ein guter Weg.“ Das war der Anfang für das Projekt „HopOn“ mit dem „iHopper“, das am Donnerstag in Boffzen vorgestellt wurde (der TAH berichtete). Da die Menschen nicht immer an einen bestimmten, festen Ort kommen können, muss man zu den Menschen kommen. Ein Fahrzeug, ein Vehikel der Begegnung wird benötigt. Und das ist der „iHopper“, ein Fahrzeug mit multifunktional nutzbarer Einrichtung. Der Grundgedanke des Projekts ist es, sich den Truck zu nehmen, irgendwo in Südniedersachsen hinzufahren und dort eine Veranstaltung mit Migranten zu machen. Der Truck dient dann als Bühne, als Küche, als Lesesaal, als Game-Studio oder als Spielplatz. (fhm)

