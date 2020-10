Sonntag, 11. Oktober 2020

Ein umkämpftes Unentschieden in Stadtoldendorf

Immer wieder im Zweikampf: Dennis Wollenburg (FC Stadtoldendorf, rechts) und Marvin Lipke (Tuspo Grünenplan). Foto: fhm

Stadtoldendorf. Von Anfang an wurde das Spiel zwischen den Fußball-Bezirksligisten FC Stadtoldendorf und Tuspo Grünenplan intensiv geführt. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, wobei sich gerade Tuspo Grünenplan den ersten Punkt in dieser Saison redlich verdient hat. FC Stadtoldendorf und Tuspo Grünenplan trennten sich 3:3 (1:0). (fhm)

