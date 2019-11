Mittwoch, 13. November 2019

Ein voller Erfolg ist die 1. Komische Nacht Holzminden

Sorgte für Lachtränen bei seinem Publikum: Özgür Cebe, hier im Roxy. Fotos: ap/spe

Holzminden. Eine absolut gelungene Premiere legt die 1. Komische Nacht am Dienstagabend in den drei Holzmindener Locations hin. Knapp 500 Menschen schauen sich die vier Comedy-Künstler an. Der Altendorfer Hof sowie Schwagers Marktplatz sind komplett ausverkauft. Im Roxy-Kino bleiben ein paar Plätze frei – aber auch hier sind fast 200 Menschen gekommen, um zu lachen. Bei dem Comedy-Format rotieren die vier Acts Benni Stark, Marcel Mann, Özgür Cebe und Sven Bensmann einen Abend lang von Bühne zu Bühne. Die Comedy-Fans amüsieren sich entspannt bei Getränk und Essen. „Die Premiere ist ein voller Erfolg“, findet Christina Littkemann vom Holzmindener Stadtmarketing. „Besser kann's nicht laufen!“ Eine zweite Auflage der Komischen Nacht sei schon geplant. (ap)

