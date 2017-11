Samstag, 25. November 2017

Ein Zeichen gegen Gewalt

Die Gleichstellungsbeauftragte hisst eine „Terre des femmes“-Fahne.

Holzminden. Erstmals nahm die Stadt Holzminden am internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ teil. Am Rathaus in Holzminden wurden am Sonnabendvormittag „Terre des femmes– frei leben ohne Gewalt“-Fahnen gehisst. Marion Ruttkowsky, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Holzminden, hatte die Teilnahme der Stadt an diesem von den Vereinten Nationen anerkannten Gedenktag initiiert. Enttäuscht war sie darüber, das kaum Vertreter von Politik und Institutionen der Einladung zur Teilnahme an diesem Aktionstag gefolgt waren. (fhm)

