Donnerstag, 01. November 2018

Ein Zeugnis des Glaubens

Die kleine Kapelle in Reileifzen war zum Reformationsgottesdienst voll besetzt. Foto: jbo

Reileifzen. Einen passenderen Anlass als die Feier des Reformationstages hätte es wohl kaum geben können, um die frisch sanierte Kapelle in Reileifzen wieder an die Gemeinde zu übergeben. Zahlreiche Reileifzer Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, am neugeschaffenen, arbeitsfreien Feiertag an einem Gottesdienst anlässlich der Wiedernutzung der kleinen Kapelle teilzunehmen. Pastorin Astrid Schwerdtfeger stellte dabei die vier Pfeiler evangelischen Glaubens, die Martin Luther seinen Anhängern mit auf den Weg gegeben hat, in den Mittelpunkt ihrer Predigt. Auf Jesus Christus, Gottes Gnade, den Glauben und Gottes Wort in der Heiligen Schrift käme es an, so die Pastorin in Erinnerung an die Leitsätze des großen Reformators. (jbo)

