Montag, 31. August 2020

Einbeck: Der Brandstifter zündelt weiter

Die Polizei Einbeck meldet zwei weitere Brandstiftungen.

Einbeck. Die Serie der Brandstiftungen in Einbeck reißt nicht ab. Am Sonntagabend, gegen 22.35 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von zwei weiteren Bränden im Bereich Einbeck.

Im Ortsteil Kohnsen brannten diverse Strohballen. Das Feuer schlug im Verlauf auf eine angrenzende Scheune über, so dass diese ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im Ortsteil Rotenkirchen brannte ebenfalls eine Scheune. Eine Schadensausbreitung auf die neben der Scheune befindlichen Silos konnte durch das schnelle Agieren der Feuerwehr verhindert werden.

Der Gesamtschaden der beiden Brände wird auf rund 55.000 Euro beziffert. Die Brandorte wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Die Polizei hat mit einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe die Ermittlungen in der Nacht unverzüglich aufgenommen. An den Löscharbeiten waren Feuerwehren der Stadt Einbeck beteiligt.