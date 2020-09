Dienstag, 08. September 2020

Einbeck: Hat der Brandstifter wieder gezündelt?

Die Polizei meldet eine weitere Brandstiftung in Einbeck.

Einbeck. Bei der Feuerwehr-Leitstelle des Landkreises Northeim Polizei wurde am Montagabend um 20.12 Uhr der Brand einer Scheune in Einbeck, Ortsteil Dassensen, gemeldet. Erste Polizeikräfte vor Ort bestätigten den Brand. Durch die sofort eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnte der Brand schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden, bevor weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. So konnte der Brand letzendelich gegen 20.40 Uhr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Da auch bei diesem Brand ein enger Zusammenhang mit der aktuellen Brandserie in Einbeck als höchstwahrscheinlich angesehen wird,werden weitere Ermittlungen durch die speziell eingerichtete Sonderkommission der Polizeiinspektion Northeim durchgeführt. Erste Maßnahmen wurden noch in den Abendstunden durch die Ermittler dieser Sonderkommission begonnen. An den Löscharbeiten waren insgesamt rund 80 Kräfte der Feuerwehren aus Dassensen und der umliegenden Ortschaften sowie des Technischen Hilfswerkes eingesetzt.