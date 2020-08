Samstag, 22. August 2020

Einbeck: Mutmaßliche Brandstifterin festgenommen

Die Polizei Einbeck nahm eine mutmaßliche Brandstifterin fest.

Einbeck/Salzderhelden. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr meldeten zeitgleich mehrere Anwohner zwei Feuer in einer Kleingartenkolonie in Salzderhelden. Die sofort entsandten Einsatzkräfte trafen auf zwei im Vollbrand stehende Gartenlauben. Die Feuerwehren aus Einbeck, Salzderhelden und Vogelbeck konnten mit Unterstützung des THW Einbeck die Brände mit insgesamt 120 Einsatzkräften löschen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen tarf die Polizei in Salzderhelden eine Frau an und nahm sie mit zur Einbecker Polizeidienststelle, weil sie für die Brandlegungen in Betracht kam, so die Polizei in der Pressemeldung. Die 30-jährige steht im Verdacht, bereits vor rund sieben Wochen mehrere Brände gelegt zu haben und saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde in der vergangenen Woche allerdings unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, die Frau war also wieder auf freiem Fuß. Zu den aktuellen Brandstiftungen legte sie im Rahmen einer Vernehmung in der Nacht zum Sonnabend ein Geständnis ab, so die Polizei. Die Frau wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zunächst in eine psychiatrische Fachklinik zwangseingewiesen.

Durch die beiden Brände kam es zu keinem Personenschaden, es entstanden Sachschäden in Höhe 10.000 Euro.