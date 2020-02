Montag, 03. Februar 2020

Einbeck: Neue Kooperation mit Diabetologin

Diabetologin Dr. Martina Rehse. Foto: BürgerSpital

Einbeck. Fast 25 Jahre ist Dr. Martina Rehse als Fachärztin für Allgemeinmedizin niedergelassen. Seit zwölf Jahren ist sie mit ihrer Diabetes-Schwerpunkt-Praxis in Einbeck etabliert und weiß: Die Leitplanken im Umgang mit Diabetes sind für die Patienten eng. „Es ist wichtig, den Betroffenen in verständlichen Gesprächen Ursachen, Konsequenzen und den notwendigen Umgang mit der Krankheit deutlich zu machen und sie zum Mitmachen zu bewegen. Und zwar von Anfang an und kontinuierlich“, so Dr. Rehse. Denn Diabetes sei eine Erkrankung, die die Betroffenen in der Regel lebenslang begleite.

Seit Januar 2020 erweitert Dr. Martina Rehse mit ihrer diabetologischen Kompetenz das medizinische Spektrum des Einbecker BürgerSpitals.

