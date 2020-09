Mittwoch, 23. September 2020

Einbecker Brand-Serie aufgeklärt?

Einbeck. Mehr als ein Dutzend Brände in Einbeck und Umgebung haben die Feuerwehren in den letzten Wochen in Atem gehalten. Am Dienstagnachmittag wurde nun bekannt, dass die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen hat. Der mutmaßliche Brandstifter wurde inzwischen dem Haftrichter vorgeführt. Genauere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz bekanntgeben.