Montag, 10. Februar 2020

Einbrecher erbeuten in Delligsen Zigaretten und Bargeld

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: tah/Symbolbild

Delligsen. Bei einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Delligser Pressevertriebs erbeuteten derzeit unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende größere Zigarettenbestände sowie Bargeld. Die Täter verschafften sich außerhalb der Öffnungszeiten (8. Februar, 18 Uhr bis 10. Februar, 6.30 Uhr) mittels brachialer Gewalt über mehrere Räume Zugang zu den Verkaufsräumen. Das Schadensausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Vor Ort wurden durch die Kriminaltechnik aus Holzminden umfangreiche Spuren gesichert. Möglicherweise sind die Täter bei ihrem Agieren an der Dr.-Jasper-Straße gegenüber den Einkaufsmärkten aufgefallen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Polizeidienststellen in Stadtoldendorf (05532/90130) und Holzminden (05531/9580) entgegen.