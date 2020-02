Samstag, 29. Februar 2020

Einbrecher in der ehemaligen Jugendherberge Höxter

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in die ehemalige Jugendherberge in Höxter Zeugen.

Höxter. Werkzeuge und Maschinen von nicht beziffertem Wert entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer ehemaligen Jugendherberge in Höxter. Auf nicht geklärte Weise verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von Sonntag, 23. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, Zugang zu dem Gebäude in der Straße "An der Wilhelmshöhe". Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271/9620, sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.