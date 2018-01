Mittwoch, 17. Januar 2018

Einbrecher nehmen nur bestimmte Schuhgrößen mit

Auf dem Foto werden Vergleichsmodelle abgebildet. Foto: Polizei

Bodenwerder. Einen ungewöhnlichen Einbruch mussten die Ermittlungsbeamten der Polizeistation Bodenwerder am Mittwoch aufnehmen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam über einen Nebeneingang Zutritt zu den Geschäftsräumen des Schuhgeschäftes „Tragbar“ in der Großen Straße. Nach Angaben von Geschäftsverantwortlichen hatten die Täter es lediglich auf Damenschuhe in den Größen 37/38 und Herrenschuhe der Größe 43/44 abgesehen. Der Gesamtwert der jedoch teils hochwertigen Schuhe beträgt etwa 800 Euro. Die Damenschuhe sind im Design recht auffällig und wurden nur in geringer Stückzahl verkauft Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schuhe geben? Wer hat in der Nacht auffällige Personen in den Geschäftsräumen beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Bodenwerder, Kriminaloberkommissar Hundertmark, unter der Rufnummer 05533/974950 erbeten.