Sonntag, 27. Oktober 2019

Einbrecher sind in Stahle unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: tah/Symbolfoto

Stahle. Zwischen Montag, 21. Oktober, 22.30 Uhr, und Dienstag, 22. Oktober, 6.25 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Garage eines Wohnhauses der Straße „Am Kindergarten“ . Dort wurden ein älteres Mountainbike, sowie zwei einzelne Schlüssel entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/9620.