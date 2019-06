Mittwoch, 26. Juni 2019

Einbruch in Baumarkt

Die Polizei Höxter sucht Zeugen. Symbolfoto

Höxter. Mähroboter waren offensichtlich die gezielt auswählte Beute von bislang unbekannten Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baumarkt an der Albaxer Straße eindrangen. Es wurden insgesamt vier Mähroboter entwendet. Zwei der Marke Gardena und zwei der Marke Positec. Ebenso wurden zwei Diebstahlsicherungen für Mähroboter der Marke Positec entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271/9620, zu wenden.