Mittwoch, 25. September 2019

Einbruch in Firmengebäude

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: tah/Symbolfoto

Höxter. In der Nacht von Mittwoch, 24. September, auf Donnerstag, 25. September, wurde in ein Firmengebäude eines Handels für Autoteile in der Gutenbergstraße eingebrochen. Teile des Gebäudes werden von einer weiteren Firma ebenfalls genutzt. Nach dem Einbrechen in das Gebäude wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen.