Donnerstag, 05. Dezember 2019

Einbruch ins Service Center am Bahnhof Höxter

Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Unbekannte Täter sind in das DB-Service Center in der Uferstraße eingebrochen. Aus einem Büroraum wurde Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe entwendet und es entstand ein Sachschaden von 1.200 Euro. Der Einbruch hat sich in der Nacht von Mittwoch, 4. Dezember, auf Donnerstagmorgen, 5. Dezember, ereignet. Hinweise zu Tatverdächtigen und sonstige Angaben von Zeugen nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.