Dienstag, 02. Juli 2019

Einbruchsdiebstähle in Ammensen

Die Polizei bittet die TAH-Leser um Mithilfe.

Ammensen. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im nördlichen Bereich der Ortschaft Ammensen bei einem Dacia die Seitenscheibe beschädigt. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter eine Geldbörse. Bei dieser Gelegenheit haben sie auch einen Akkuschrauber aus der Garage an sich genommen. Die Polizei Stadtoldendorf geht davon aus, dass dieser Diebstahl in Zusammenhang steht mit einem anderen Delikt, bei dem die Täter in derselben Nacht in unmittelbarer Nachbarschaft durch ein Fenster in eine private Werkstatt gelangten und dort Motorsägen, eine Motorsense und anderes Werkzeug entwendeten. Auffällig ist, dass aus dieser Garage auch das ausgebaute Getriebe eines Autos entwendet worden ist. Das lässt den Schluss zu, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden sein muss und es sich um zwei oder mehrere Täter gehandelt hat. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf insgesamt rund 5000 Euro.

Die Polizei Stadtoldendorf (Telefon 05532/90130) bittet, wenn Beobachtungen gemacht worden sind, um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten beitragen können.