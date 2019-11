Donnerstag, 28. November 2019

Einbrüche in Eschershausen und Lenne - Zeugen gesucht

Das Fenster eingeschlagen und ins Wohnhaus eingedrungen. Die Polizei sucht zeugen. Foto: polizei

Eschershausen/Lenne. Am Mittwochabend sind bisher unbekannte Täter in Eschershausen und Lenne in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. In bisher bekannten drei Fällen wurden die Häuser nach Wertgegenständen durchwühlt und Wertsachen entwendet. Zwei betroffene Häuser in der Stettiner Straße in Eschershausen und eines in der Breiten Straße in Lenne liegen in ortsrandnahen Wohnbereichen mit angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Die Einbrüche wurden nach einsetzender Dunkelheit in der Zeit zwischen 16.30 und 21.30 Uhr begangen. Relativ kurze Abwesenheitszeiten der Bewohner wurden genutzt (in Lenne etwa zwei Stunden), um in die Häuser einzudringen. Es gibt Hinweise, dass die Täter unbeleuchtete Häuser als Tatobjekte ausgewählt haben oder Häuser hinsichtlich des Nutzungsverhaltens vorher bereits ausgespäht haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Holzminden (05531/9580) oder Stadtoldendorf (05532/90130) um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge.