Mittwoch, 25. Dezember 2019

Einbrüche in Lüchtringen

Höxter. Zu zwei Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Lüchtringen. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Abwesenheit der Hausbewohner am Heiligabend zwischen 17 Uhr und 18.35 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Dicktenberg in Lüchtringen einzudringen. Sie durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dabei fiel ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände. Bereits am vorangegangenen Freitag waren Einbrecher in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 18.40 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Uhlandstraße in Lüchtringen eingedrungen. Auch hier wurden die Räume und Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei nahm jeweils unmittelbar die Ermittlungen auf und führt eine Spurensuche an den Tatorten durch. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, sollte sich bei der Polizei in Höxter, 05271/9620, melden. /Te.