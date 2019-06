Samstag, 08. Juni 2019

Eine Bäckertradition endet – Bäckerei Grote macht die Backstube zu

Die Bäckerei Grote in Stahle schließt am 22. Juni. Foto: tah

Stahle. Die Bäckerei Grote in Stahle ist ein Traditionsunternehmen, der Handwerksbetrieb wird seit 1932 jetzt in der dritten Generation geführt. Weit über die Grenzen Stahles hinaus ist die Bäckerei mit ihrem großen Kuchen- und Brotsortiment bekannt und beleibt. Diese Tradition endet jetzt nach 87 Jahren. Am vorletzten Juni-Wochenende wird die Bäckerei Grote ihre Türen schließen. Bäckerasthma zwingt Bäckermeister Heinz Grote, der vor 38 Jahren seine Ausbildung im elterlichen betrieb begann, jetzt zum Aufhören. Heinz Grote und seine Frau Katja haben sich schweren Herzens dazu entschlossen, ihr Geschäft abzugeben. „Es ist uns wichtig“, macht Heinz Grote deutlich, „für Stahle den Bäckereistandort und somit die Versorgung für den Ort und die durchfahrenden Kunden zu erhalten.“ Als Nachfolger für das Geschäft mit Café konnte Andreas Klingenberg, Bäckermeister aus Holzminden, gewonnen werden. (fhm)

