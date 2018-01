Montag, 15. Januar 2018

Eine Eisenbahn geht auf Reisen

Jeder Handgriff musste sitzen, um die Teile der Anlage ohne Blessuren zu verstauen.

Holzminden. Der Umzug dauerte zwei Tage und acht Fahrten lang und stellte Helmut Schneider vor eine ganz neue Herausforderung. 1.000 Meter Gleis und 216 Weichen, 80 Triebwagen und 900 Waggons, 7.000 Einwohner und 1.500 Bäume mussten verladen und sicher transportiert werden: Die Modellbundesbahn ist von Bad Driburg nach Brakel umgezogen. Und der erfahrene Spediteur und begeisterte Modellbauer aus Holzminden hat diesen Umzug gemanagt.

Seit 2005 gibt es die Modell-Schauanlage in Bad Driburg, bei der sich alles um den Ottberger Bahnhof dreht. Rund um Lokschuppen und Drehscheibe haben die beiden leidenschaftlichen Eisenbahnfans Karl Fischer und Norbert Sickmann eine Modellbaulandschaft geschaffen – eine Zeitreise, die zurückführt in das Jahr 1975. 230 Quadratmeter standen im ehemaligen Güterbahnhof in Bad Driburg zur Verfügung, um einzutauchen in die Welt der Bundesbahn vor mehr als 40 Jahren. Ein Eldorado für Modellbaufreunde und Bundesbahn-Fans.

Lesen Sie mehr im TAH vom 16.01.2018