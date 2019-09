Freitag, 13. September 2019

Eine ganz besondere Foto-Leidenschaft

Dr. Ingo Reiß bereitet Aufnahmen von Schopftintlingen vor.

Vahlbruch. So rein beruflich haben Pilze für Dr. Ingo Reiß schon Einiges an Faszination verloren: Für den Chemieingenieur, der sich beim Holzmindener Weltkonzern Symrise mit der synthetischen Herstellung von Aromen beschäftigt, funktioniert der typische Duft der Pilze nach einer ganz einfachen Formel. Und nur in kleinen chemischen Details unterschieden sich beispielsweise der Geruch von Steinpilz, Champignon und Pfifferling voneinander, erklärt der 53-jährige Laborprofi. Und dennoch hat die bunte Vielfalt der unspektakulären Sporenträger es dem Holzmindener seit Jahren angetan, sind zu seiner fotografischen Passion geworden. Das Ergebnisse seiner Streifzüge durch die heimischen Wälder will Dr. Ingo Reiß zusammen mit seinem Hobby-Kollegen Wolfgang Wagner, mit dem er gemeinsam auf Foto-Safari geht, ab Sonnabend, 14. September, im Vahlbrucher Cafe Landlust in einer Fotoausstellung unter dem Titel „Pilze im Weserbergland“ vorstellen.

